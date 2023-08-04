Лес вновь горит в резервате "Семей орманы"

Новое ЧП в Семее. Деревья загорелись в резервате "Семей орманы". На тушение вылетели вертолёты, готовятся к отправке пожарные из Астаны и Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В 15:30 в подразделения МЧС по области Абай поступило сообщение о загорании на территории государственного лесного природного резервата "Семей орманы", находящегося в ведении министерства экологии и природных ресурсов. Для оказания содействия в оперативной ликвидации огня к месту незамедлительно направлены силы и средства ДЧС области Абай. Для разведки и тушения с воздуха с применением водно-сливного устройства задействованы вертолёты Казавиаспас МЧС и министерства обороны", - сообщили в МЧС.

В ликвидации огня задействованы 130 человек и 25 единиц техники.

Дополнительно формируются к высылке на место горения силы и средства из Астаны и Карагандинской области.