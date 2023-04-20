Лес горит в Уральске

Фото: ДЧС ЗКО

Природный пожар тушат в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ЗКО.

Указывается, что 20 апреля в 14:21 поступило сообщение о том, что в районе "Перевалочной рощи" горит сухая трава. В тушении пожара задействованы 100 человек, 26 единиц техники.

Тушение пожара ослажнено сильным ветром с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха — 19 градусов тепла.



"По состоянию на 17:50 общая площадь природного пожара составила 70 гектаров лесного фонда, из них 15 гектаров — покрытая лесом площадь (тополь, карагач)", — сообщили в ДЧС.