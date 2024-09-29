Лепс признался, что хочет детей от 18-летней невесты
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Российский певец Григорий Лепс намекнул в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, что хочет детей от возлюбленной Авроры Кибы. Лепс заявил, что у него четверо детей и "будут еще", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.ru.
"Это точно. Обязательно будут", — поделился исполнитель.
18-летняя Киба впервые появилась на публике с Лепсом на Петербургском международном экономическом форуме, а позже девушка опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом — и подписала снимок: "Коротко, но ясно".
На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да.
В сентябре Григорий Лепс на концерте объявил Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс спросил, кто это такая. Он пошутил, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.
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