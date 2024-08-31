Лепс поцеловал свою 18-летнюю невесту на глазах у её мамы

Когда популярный российский певец Григорий Лепс в начале лета вывел на красную ковровую дорожку музыкальной премии 18-летнюю девушку, которую назвал своей невестой, никто ему не поверил. Но Аврора Киба, похоже, серьезно поразила сердце артиста. Российские СМИ пишут, что он уже ничего не стесняется и целует невесту на глазах у её мамы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

18-летняя красотка поначалу отмалчивалась, а позже заявила, что не будет ни подтверждать, ни опровергать роман, мол, пусть все идет своим чередом. Об Авроре известно не слишком много. Недавно девушка окончила школу, продолжать образование она планирует за границей, хочет связать жизнь с модой. А пока что шатенка наслаждается приятным временем в обществе популярного исполнителя. Так, сегодня они с мамой пришли на концерт Лепса в Москве.

Перед началом артист подошел к невесте, поприветствовал ее маму, галантно поухаживал за обеими, даже посидел с ними несколько минут за столом. А когда собрался за на сцену, нежно поцеловал любимую в губы и в лоб (психологи говорят, что это проявление истинной любви и заботы).

Проявление чувств произошло на глазах Аврориной мамы, которая, по слухам, против отношений дочери с артистом, но ничего не может с ней поделать. Женщина просит наследницу хотя бы не спешить со свадьбой (хотя шикарное кольцо от Graff в соцсетях Киба уже показывала).

К слову, юная Киба вовсе не стремится к публичности. Появляется на публике она только с Григорием Викторовичем. Она начитана, образована, любит общаться с подписчиками в социальных сетях — рассказывает о моде и делится секретами красоты.

Про хейт она знает не понаслышке. На 18-летнюю пассию звезды регулярно нападают в социальных сетях. Это очень удивляет девушку — ведь люди совершенно ее не знают.