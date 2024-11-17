Лепс назвал планируемую дату свадьбы с 18-летней невестой

62-летний российский певец Григорий Лепс рассказал, когда намерен жениться на своей 18-летней невесте Авроре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Стархит.

"Рассчитываю, что летом. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь", — пошутил исполнитель.

В "Шоу Воли" на ТНТ певец также отметил, что, если с молодой возлюбленной не сложится, он не расстроится — ведь на все божье провидение.

Разница в возрасте у пары составляет 44 года.

Напомним, 18-летняя Аврора Киба впервые появилась на публике с Лепсом на Петербургском международном экономическом форуме, а позже девушка опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом — и подписала снимок: "Коротко, но ясно".

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да. В сентябре певец намекнул, что хочет детей от юной возлюбленной.