Леонид Агутин посетил могилу Батырхана Шукенова в Алматы

Российский певец Леонид Агутин во время гастролей в Алматы посетил могилу Батырхана Шукенова, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом Агутин сообщил на своей странице в Instagram.

"Пользуясь случаем, пока мы в Алматы, заехали к другу на могилку. Давненько я не был. Какое же потрясающей красоты место в горах и как всё вокруг ухоженно. Спасибо всем, кто помнит Батыра, гордится и заботится. Интересно, въехали на территорию огромного кладбища, где покоятся, наверное, тысяча человек. Куда дальше не знаем. Водитель спрашивает у первого же прохожего, где могила Батыра и он сразу показывает, не уточняя какого именно. Батыр, дорогой, неповторимый, любим и скучаем…", — написал Леонид Агутин.