  • 17 Ноября, 22:04
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Леонид Агутин посетил могилу Батырхана Шукенова в Алматы

Сегодня, 20:49
АВТОР
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instagram.com/agutinleonid Сегодня, 20:49
Сегодня, 20:49
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Фото: instagram.com/agutinleonid

Российский певец Леонид Агутин во время гастролей в Алматы посетил могилу Батырхана Шукенова, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом Агутин сообщил на своей странице в Instagram.

"Пользуясь случаем, пока мы в Алматы, заехали к другу на могилку. Давненько я не был. Какое же потрясающей красоты место в горах и как всё вокруг ухоженно. Спасибо всем, кто помнит Батыра, гордится и заботится. Интересно, въехали на территорию огромного кладбища, где покоятся, наверное, тысяча человек. Куда дальше не знаем. Водитель спрашивает у первого же прохожего, где могила Батыра и он сразу показывает, не уточняя какого именно. Батыр, дорогой, неповторимый, любим и скучаем…", — написал  Леонид Агутин.

Фото: instagram.com/agutinleonid

Батырхан Шукенов — легендарный музыкант, солист группы "А’Студио", заслуженный деятель искусств и посол доброй воли ЮНИСЕФ в Казахстане — ушёл из жизни 28 апреля 2015 года в Москве.

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