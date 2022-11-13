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Ленин "жил, жив и будет жить" в Семее
Вопрос реновации "Аллеи памяти", на которой всё еще стоят бюсты вождей пролетариата, был поднят активистами региона.
Аким области Абай Нурлан Уранхаев пообещал, что "Аллею памяти" демонтировать не будут.
На встрече с журналистами главе региона задали вопрос: "Когда Семей избавится от памятников Ленину, и кому они сейчас нужны?". Н. Уранхаев, в прошлом пионер и комсомолец, ответил коротко:
"Из песни слов не выкинешь. Это наша история. Памятник Ленину долгие годы стоял и пусть остаётся дальше. Придёт время, его уберут. А сейчас они нужны людям", - заявил аким.
Он считает, что скульптурные изображения вождей пролетариата – неотъемлемые символы прошлого для многих людей советской эпохи. И для него самого.
"В 1973 году меня принимали в пионеры на Центральной площади, как раз около этого памятника Ленину", - вспомнил свои детские годы Нурлан Тельманович.
Фото автора
Аллея памяти – достопримечательность Семея, которая долгие годы была единственной в своём роде в Казахстане. Место расположено в центре города в скверике по улице Жамакаева, который раньше именовался бульваром Абая. Здесь собрано 16 скульптур Ленина, Кирова, Фрунзе, Маркса. Среди них 10 образов вождя мирового пролетариата. Безымянные бюсты остаются без опознавательных табличек. Взрослое поколение припоминает образы, а вместе с ними и своё советское прошлое, а молодёжь гадает - что за господ запечатлели в камне?
В советские годы гипсовые скульптуры украшали городские предприятия. А 15-метровый памятник Ленину - Центральную площадь, он простоял там почти 20 лет.
Фото из открытых источников
В 1995 году бронзового Ильича решили убрать подальше и перевезли на набережную Иртыша за Медицинский университет, туда же переселили и его гипсовых товарищей. Но в 2006 году это место понравилось застройщикам, здесь решили построить многоэтажный дом. Изваяния вождей едва не превратили в мавзолеи, и уже было хотели предать забвению на городской свалке.
Но местный инициативный предприниматель перевёз гипсовые и бронзовые изваяния в тихую Аллею, где они вот уже 16 лет дружно провожают взглядами всех прохожих.
Фото автора
В центре композиции – дедушка Ленин, монументальное сооружение, которое по сей день остаётся самым высоким памятником в Семее.
После того, как на встрече с акимом завязался идеологический разговор о советских вождях, корреспондент издания BaigeNews.kz решил адресовать этот же вопрос семейчанам, спросив, хотят ли они видеть в городе эти скульптуры? И знают ли, кому они посвящены? Для чистоты эксперимента опрос было решено провести непосредственно в Аллее памяти, под наблюдением "вождей".
"Из этих памятников знаю только Ленина. В 8 или 9 классе проходили по истории. Его, наверное, знают все. А кто остальные – даже не в курсе. Но, несмотря на то, что молодёжь не знает советских вождей, считаю, что эти памятники нужны городу. Здесь, в этой аллее, живёт история", - поделился своим мнением студент Рувим Гафуров.
Его поддержал молодой семейчанин Диас Женисбек:
"У нас и так в городе мало интересных мест. Считаю, что эту Аллею нужно оставить потомкам".
"Без прошлого нет настоящего. Историю не перечеркнуть, не забыть. Каким бы ни было наше прошлое, такие памятники должны быть в каждом городе. И я считаю, нам повезло, что такая Аллея есть в Семее", - считает Светлана Шаяхметова.
Фото автора
"Наши мамы и папы выросли на пионерии и комсомоле. А советские вожди были основателями этой культуры. Мои дети сейчас учатся в школе, они ещё маленькие. Но в будущем я бы хотела, чтобы они тоже гуляли по Аллее памяти и рассматривали символы советского прошлого", - выразила свою точку зрения семейчанка Альмира Камбарова.
За полчаса было опрошено 15 человек. Людей, которые бы придерживались противоположного мнения мы так и не встретили.
Сейчас Аллея памяти находится на балансе отдела ЖКХ Семея. Два года назад местные коммунисты на свои средства покрасили 15-метрового Ильича в чёрный цвет. Но любители рисовать баллончиками с краской оставили своё творчество на боках бронзового колосса. Гипсовые вожди, выстроенные в две шеренги, тоже принимают на себя "удар" современной молодёжи.
Фото автора
Отметим, что ни один из образов Аллеи не имеет статус памятника. Поэтому горожан и интересует её дальнейшая судьба.
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