Депутат Мажилиса Анас Баккожаев выступил с требованием ввести запрет на использование искусственного интеллекта чиновниками. По его мнению, технологии могут привести к снижению интеллектуального уровня сотрудников госаппарата и утечке важной информации, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Я лично с опасением отношусь к искусственному интеллекту, иногда, если честно, боюсь. Потому что это путь к умственной деградации. Если человек сам не думает и не пишет – что это такое? Если композитор не сочиняет музыку, а доверяет это машине? Если мир создает искусственный интеллект, мы должны за ним следовать? Где наша национальная идентичность? Где пути, которые открывают наши интеллектуальные возможности?", – заявил он.

Депутат привел пример, когда один из чиновников использовал ChatGPT для подготовки служебных материалов, чтобы получить одобрение начальства. По словам Баккожаева, такие технологии могут поощрять лень среди госслужащих.

"Этот материал он выложил, а теперь кто бенефициар ChatGPT? Кто гарантирует, что собранная информация не будет использована против нас? Хорошо, пусть не используют, но одно то, что в других государствах знают, какие проблемы есть в Казахстане, уже не есть хорошо. Эти бенефициары, которые знают, какие проблемы есть у Казахстана, будут обходить нас стороной. Кто курирует использование этого искусственного интеллекта в госорганах? Кто знает, сколько материалов уже ушло?", – подчеркнул он.

Баккожаев заявил, что в будущем в стране могут принять закон, регулирующий работу ИИ, но уже сейчас необходимо ввести срочный запрет на его использование в госорганах.