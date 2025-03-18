Сегодня в программе "Важная тема – LIVE" обсуждаем инициированный Президентом Казахстана проект получивший название "Школа акимов". Он стартовал по всей стране в этом году, первые лекции начались в феврале. Курс состоит из 240 часов. Программа оказалась своевременной, ведь после введения прямых выборов акимов в нашей стране появилась новая категория госслужащих. На все интересующие редакцию BaigeNews.kz вопросы ответит ректор Академии государственного управления при Президенте РК Азамат Жолманов.