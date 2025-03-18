Лекции, практика и экзамены: Больше 1500 молодых чиновников учатся в "Школе акимов"
Какие дисциплины им преподают?
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
117Фото: fishki.ru
Сегодня в программе "Важная тема – LIVE" обсуждаем инициированный Президентом Казахстана проект получивший название "Школа акимов". Он стартовал по всей стране в этом году, первые лекции начались в феврале. Курс состоит из 240 часов. Программа оказалась своевременной, ведь после введения прямых выборов акимов в нашей стране появилась новая категория госслужащих. На все интересующие редакцию BaigeNews.kz вопросы ответит ректор Академии государственного управления при Президенте РК Азамат Жолманов.
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