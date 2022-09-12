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Лекарства начали производить в КазНУ имени аль-Фараби
Производство инновационных препаратов на основе растительного сырья открыли на базе Научно-исследовательского центра лекарственных растений при КазНУ имени аль-Фараби в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
В торжественном мероприятии участвовали министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, председатель правления - ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, представители акимата, ученые и профессорско–преподавательский состав вуза.
Собравшиеся осмотрели производство, ознакомились с полным циклом разработки и процессом изготовления лекарственных препаратов.
Министр Саясат Нурбек пожелал новаторам успехов в работе и отметил, что для развития отечественной науки необходимо увеличить число таких производств.
"Глава государства уделяет большое внимание развитию науки. Развитие инновационных технологий повышает конкурентоспособность страны на международной арене. Открытие цеха по производству лекарственных препаратов имеет большое значение для Казахстана. Министерство окажет поддержку в размещении отечественной продукции в аптеки страны. Таким образом мы не только решим вопрос коммерциализации научных проектов, но и улучшим здоровье населения. Цена лекарственных препаратов на основе растительного сырья будет приемлемой, а польза большой", – сказал министр.
Ректор университета Жансеит Туймебаев подробно рассказал почетным гостям о работе центра.
"Цель деятельности цеха - разработка и реализация научно-исследовательских работ из лекарственных растений, производство на их основе биологически активных добавок, фиточаев, фитопрепаратов, косметических средств. Результативная работа научного центра позволит оптимально решить многие ключевые проблемы в стране. Новое производство площадью более 300 квадратных метров обладает многочисленными инновационными ресурсами для проведения исследований", – сказал Туймебаев.
Производство оснащено новейшим оборудованием. Автор проекта – директор Научно-исследовательского центра лекарственных растений, профессор Жанар Женис. По её словам, во время изучения свойств лекарственных растений, произрастающих в нашей стране, зародилась идея разработки биологически активных добавок.
"В цехе производятся противовирусные БАДы, БАДы для поддержания иммунитета, печени, женского здоровья. Мы разрабатываем фиточаи, которые помогают поднятию иммунитета, при диабете, артериальном давлении, способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта. На производстве работают магистранты и докторанты КазНУ. Также здесь проходят практику и совершенствуют свои знания студенты вуза", – рассказала руководитель проекта Жанар Женис.
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