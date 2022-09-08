Лекарства для детей с редкими заболеваниями будут закупать централизованно в Казахстане

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Ряд жизненноважных лекарств для детей с редкими заболеваниями будут закупать централизованно в Казахстане. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин, передаёт BaigeNews.kz.

"Приказом министерства здравоохранения целый ряд препаратов внесён в список амбулаторного лекарственного обеспечения, и теперь они будут закупаться детям с орфанными заболеваниями централизованно – через "СК-Фармация", а не акиматами областей и городов, как это было ранее. К сожалению, по нескольким препаратам ещё есть вопросы, но, я надеюсь, они будут решены вскоре, по ним я в контакте с министром здравоохранения Ажар Гиният", - сообщила Аружан Саин.

Она отметила, что много лет НПО и пациентские организации били по этому поводу тревогу.

"Орфанные (редкие) заболевания требуют специального лечения и обеспечения лекарствами. Диагнозы разные, деток по каждому – немного, и закуп лекарств для них был возложен на местные органы власти (акиматы), подразумевая, что каждый регион обеспечит своих детей. Увы, акиматы в большинстве своём эту обязанность игнорировали, – в результате, дети, годами не обеспечиваемые положенными лекарствами, либо умирают, либо их состояние ухудшается до необратимого", - пояснила детский омбудсмен.

Саин сообщила, что ещё на первой встрече с президентом Токаевым в апреле 2019 года обсуждала проблему и пути её решения.

"Это очень важные решения, которые помогут детям с орфанными заболеваниями, эпилепсией. И хотя по нескольким препаратам ещё нужно сделать несколько шагов, я очень рада, что мы сдвинули эту проблему с места. Сейчас я прошу "СК-Фармация" скорее начать работу по обеспечению лекарствами наших орфанных деток", - заключила Аружан Саин.

Какие именно препараты попали в список, можно посмотреть по ссылке.