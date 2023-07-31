Легковые авто пытались незаконно вывезти из Казахстана в Кыргызстан

Фото: t.me/pogrankg

В пункте пропуска на границе с Казахстаном задержаны двое граждан Кыргызстана и автомобили, передаёт BaigeNews.kz.

"30 июля на контрольно-пропускном пункте “Чалдыбар-автодорожный” пограничный наряд задержал двух 28-летних граждан Кыргызстана, которые на двух грузовых машинах пытались ввезти из Казахстана в Кыргызстан шесть легковых автомобилей марки Honda Stepwgn и Toyota Alphrad. Пограничный наряд выявил признаки несоответствия в сопроводительных документах, предъявленных водителями", - сообщили в Управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР.

После оформления протоколов граждане Кыргызстана и автомобили переданы сотрудникам территориальных подразделений соответствующих органов для дальнейшего разбирательства.