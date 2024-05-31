Легковушка загорелась в Астане
Сегодня, 10:36
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Сегодня, 10:36Сегодня, 10:36
113Фото: скриншот
Столичные огнеборцы ликвидировали загорание машины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
По данным ведомства, причина пожара устанавливается.
"В районе Байконур произошло горение легкового автомобиля. Спасатели ликвидировали огонь за 10 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.