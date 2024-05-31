  • 31 Мая, 11:30
  • BAIGENEWS

Легковушка загорелась в Астане

Сегодня, 10:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Сегодня, 10:36
Сегодня, 10:36
113
Фото: скриншот

Столичные огнеборцы ликвидировали загорание машины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, причина пожара устанавливается.

"В районе Байконур произошло горение легкового автомобиля. Спасатели ликвидировали огонь за 10 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Самое читаемое

Наверх