Легковушка загорелась в Астане

Столичные огнеборцы ликвидировали загорание машины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, причина пожара устанавливается.

"В районе Байконур произошло горение легкового автомобиля. Спасатели ликвидировали огонь за 10 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.