Легковушка полностью сгорела в Алматы

В Алматы произошло загорание легковой автомашины. Огнеборцы оперативно потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, силами МЧС пожар ликвидирован за 9 минуты с момента прибытия. Пострадавших нет. Причина устанавливается.