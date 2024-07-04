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  • 4 Июля, 13:35
  • BAIGENEWS

Легковушка полностью сгорела в Алматы

Сегодня, 13:20
АВТОР
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скриншот Сегодня, 13:20
Сегодня, 13:20
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Фото: скриншот

В Алматы произошло загорание легковой автомашины. Огнеборцы оперативно потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, силами МЧС пожар ликвидирован за 9 минуты с момента прибытия. Пострадавших нет. Причина устанавливается. 

“В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112. Напоминаем, что обслуживать электрооборудование автомобилей нужно на специализированных СТО,  и всегда иметь исправные огнетушители”, - говорится в сообщении.

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