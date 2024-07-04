Легковушка полностью сгорела в Алматы
Сегодня, 13:20
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Сегодня, 13:20Сегодня, 13:20
53Фото: скриншот
В Алматы произошло загорание легковой автомашины. Огнеборцы оперативно потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации ведомства, силами МЧС пожар ликвидирован за 9 минуты с момента прибытия. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
“В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112. Напоминаем, что обслуживать электрооборудование автомобилей нужно на специализированных СТО, и всегда иметь исправные огнетушители”, - говорится в сообщении.