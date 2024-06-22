  • 22 Июня, 11:06
  • BAIGENEWS

Легковушка вспыхнула на трассе под Экибастузом

Сегодня, 09:26
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 09:26
Сегодня, 09:26
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Фото: МЧС РК

В Павлодарской области загорелся легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Сегодня утром вблизи Экибастуза на автодороге "Кызылорда-Павлодар" произошло загорание легковушки. Силами МЧС пожар ликвидирован за 32 минуты с момента вызова", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. 

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