Легковушка вспыхнула на трассе под Экибастузом

В Павлодарской области загорелся легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Сегодня утром вблизи Экибастуза на автодороге "Кызылорда-Павлодар" произошло загорание легковушки. Силами МЧС пожар ликвидирован за 32 минуты с момента вызова", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.