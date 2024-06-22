Легковушка вспыхнула на трассе под Экибастузом
Сегодня, 09:26
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Сегодня, 09:26Сегодня, 09:26
126Фото: МЧС РК
В Павлодарской области загорелся легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Сегодня утром вблизи Экибастуза на автодороге "Кызылорда-Павлодар" произошло загорание легковушки. Силами МЧС пожар ликвидирован за 32 минуты с момента вызова", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.
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