Легковушка врезалась в автобус в Алматинской области, погибли пять человек
Сегодня, 22:17
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Сегодня, 22:17Сегодня, 22:17
164Фото: polisia.kz
Пять человек погибли в ДТП на трассе Алматы-Бишкек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
37-летняя женщина, управляя машиной марки Hyundai, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом под управлением 36-летнего мужчины.
В результате аварии водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, а также один пассажир автобуса скончались на месте происшествия.
Факт зарегистрирован в ОП Жамбылского района по статье 345 УК РК.
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