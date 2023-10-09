Легковушка врезалась в автобус в Алматинской области, погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП на трассе Алматы-Бишкек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

37-летняя женщина, управляя машиной марки Hyundai, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом под управлением 36-летнего мужчины.

В результате аварии водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, а также один пассажир автобуса скончались на месте происшествия.

Факт зарегистрирован в ОП Жамбылского района по статье 345 УК РК.