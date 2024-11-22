Легковушка врезалась в автобус на трассе Караганда-Темиртау
Один человек погиб.
Сегодня, 15:26
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Сегодня, 15:26Сегодня, 15:26
136Фото: pxhere.com
Крупное ДТП произошло на выезде из Караганды. В рейсовый автобус маршрута №107 врезался легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.
Происшествие записал видеорегистратор.
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Авария случилась утром на 15-й магистрали. Столкнулись "Лада Приора", выехавшая на встречную полосу движения, и автобус №107 марки "Ютонг".
В результате ДТП водитель "Лады" скончался, пассажир госпитализирован в тяжёлом состоянии.
В автобусе ехали 30 человек. Водитель общественного транспорта также доставлен в больницу, после осмотра отправлен на амбулаторное лечение.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.
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