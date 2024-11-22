  • 22 Ноября, 16:41
  • BAIGENEWS

Легковушка врезалась в автобус на трассе Караганда-Темиртау

Один человек погиб.

Сегодня, 15:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 15:26
Сегодня, 15:26
136
Фото: pxhere.com

Крупное ДТП произошло на выезде из Караганды. В рейсовый автобус маршрута №107 врезался легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.

Происшествие записал видеорегистратор.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Мамочки Темиртау (@mamochki_temirtay1)

Авария случилась утром на 15-й магистрали. Столкнулись "Лада Приора", выехавшая на встречную полосу движения, и автобус №107 марки "Ютонг".

В результате ДТП водитель "Лады" скончался, пассажир госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В автобусе ехали 30 человек. Водитель общественного транспорта также доставлен в больницу, после осмотра отправлен на амбулаторное лечение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

Самое читаемое

Наверх