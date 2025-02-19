  • 19 Февраля, 01:18
  • BAIGENEWS

Легковушка влетела в отбойник на трассе в Актюбинской области

Пострадал водитель.

Сегодня, 00:32
АВТОР
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скриншот Сегодня, 00:32
Сегодня, 00:32
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Фото: скриншот

Жуткое ДТП произошло на трассе в районе Кандыагаша в Актюбинской области. Легковой автомобиль врезался в разделительное ограждение. Конструкция пробила корпус авто и вошла в салон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Diapazon.kz.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

В департаменте полиции региона сообщили, что 18 февраля на дороге Актобе – Астрахань в районе Кандыагаша водитель машины RAV4 не справился с управлением и наехал на отбойник. В результате ДТП 25-летнего водителя с травмами госпитализировали.

"У пострадавшего политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травма живота и травматический шок. Его прооперировали, он находится в реанимационном отделение Мугалжарской райбольницы", - рассказали в облздраве.

 
 
 
 
 
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Публикация от kandyagash_public | Аян (@kandyagash_public)

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