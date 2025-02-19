Жуткое ДТП произошло на трассе в районе Кандыагаша в Актюбинской области. Легковой автомобиль врезался в разделительное ограждение. Конструкция пробила корпус авто и вошла в салон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Diapazon.kz.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

В департаменте полиции региона сообщили, что 18 февраля на дороге Актобе – Астрахань в районе Кандыагаша водитель машины RAV4 не справился с управлением и наехал на отбойник. В результате ДТП 25-летнего водителя с травмами госпитализировали.

"У пострадавшего политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травма живота и травматический шок. Его прооперировали, он находится в реанимационном отделение Мугалжарской райбольницы", - рассказали в облздраве.