Легковушка столкнулась со скорой в Уральске: погиб водитель
Сегодня, 01:50
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Сегодня, 01:50Сегодня, 01:50
133Фото: mgorod.kz
ДТП с участием машины "скорой помощи" произошло в Уральске. Один из водителей скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".
Авария случилась 1 июля в 22:00 по улице Черекаева. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, столкнулись ВАЗ-21099 и карета "скорой" марки Hyundai.
В результате ДТП водитель ВАЗ скончался по дороге в больницу.
Пассажирку легковушки госпитализировали.
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