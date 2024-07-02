Легковушка столкнулась со скорой в Уральске: погиб водитель

ДТП с участием машины "скорой помощи" произошло в Уральске. Один из водителей скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Авария случилась 1 июля в 22:00 по улице Черекаева. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, столкнулись ВАЗ-21099 и карета "скорой" марки Hyundai.

В результате ДТП водитель ВАЗ скончался по дороге в больницу.

Пассажирку легковушки госпитализировали.