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  • Легковушка столкнулась с большегрузом в Павлодаре. Погиб человек
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 17:46
219
Сегодня, 17:46
219
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Легковушка столкнулась с большегрузом в Павлодаре. Погиб человек

Смертельное ДТП произошло в Павлодаре, в результате погиб 45-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"1 апреля около 12:45 водитель Аudi на улице Малая объездная не уступил дорогу другой машине и совершил столкновение с грузовиком Man с прицепом Hennigdorf. В результате ДТП, пассажир Аudi скончался на месте", — сообщили в полиции.

По факту проводится проверка, благодаря которой полицейские намерены выяснить все Ообстоятельства и причины произошедшего.

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Сегодня, 17:46
219
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