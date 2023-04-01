- Папу римского выписали из больницы 18:32 55
- Легковушка столкнулась с большегрузом в Павлодаре. Погиб человек 17:46 215
- Жестокий отстрел собак попал на видео в Жанаозене 17:17 302
- Заехавший на набережную внедорожник перепугал павлодарцев 16:41 312
- Собрана экспериментальная Lada с турбодвигателем 16:08 400
- Музей под открытым небом: как развивается стрит-арт-искусство в Алматы 15:30 436
- Пять человек погибли в жутком ДТП в Алматинской области 15:08 422
- Рабочий погиб в результате взрыва котельной в области Жетысу 14:19 377
- Крупную партию гашиша хранил астанчанин у себя в холодильнике 14:12 415
- Павильоны и детские электромобили убирают с набережной Актау 13:49 377
- Эскалатор сорвался в столичном ТРЦ 13:06 631
- Курсант из Казахстана блестяще выступил на олимпиаде по иностранному языку в Армении 12:37 651
- Байден не поедет на коронацию Карла III 12:04 624
- Новый аутизм-центр открыли в Астане 11:39 514
- "Мёртвые души" на социальных рабочих местах обнаружили в Павлодарской области 11:22 493
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 11:01 611
- В стационарах Казахстана лечатся 179 пациентов с ковидом 10:44 439
- Бибисара Асаубаева одержала победу в Индии 10:15 1393
- Печальные кадры обмелевшего Каспия показал казахстанский блогер 09:43 656
- Более 600 человек пострадали от торнадо в американском Арканзасе 09:24 604
- "Казахский мексиканец" прошел взвешивание перед вторым боем в США 08:52 477
- Жителям Алматы рекомендовали сократить прогулки в субботу 08:21 567
- Подросток покончил с собой в Алматинской области 07:58 1212
- Житель Актобе хранил 100 кг наркотиков в своем гараже 07:40 445
- В Казахстане построят 12 реабилитационных центров 06:37 532
- Я еще с ней буду разбираться - Лукашенко о поражении Соболенко от Рыбакиной 05:03 588
- Полицейского начальника Уральска подозревают во взяточничестве 04:28 684
- В Дании решили судьбу главного тренера после поражения от сборной Казахстана 03:42 580
- Гранты на бизнес выдавали госслужащим и их женам в Шымкенте 02:03 1383
- 11 человек эвакуировали из горящего дома в Усть-Каменогорске 01:23 554
- В 4,7 раза превышена концентрация вредных веществ в воздухе Актау 00:38 485
- Мальчик из Шымкента выпил жидкость для промывки двигателя, перепутав ее с газировкой 31.03.2023 715
- Лучшие сериалы выбрали в Казахстане 31.03.2023 665
- Тасмагамбетов высказался о ситуации в Украине 31.03.2023 1806
- Повышение пенсий на 30-50 процентов: фейк распространяют в соцсетях 31.03.2023 583
- Цены будут сумасшедшие - фармацевты опасаются подорожания лекарств в Казахстане 31.03.2023 721
- Несколько дорог закрыли в Алматинской области до 20 апреля 31.03.2023 622
- Казахстанский стартап выиграл международный конкурс Global Startup Awards 31.03.2023 725
- Грузовики из Казахстана попали в крупное ДТП в России 31.03.2023 663
- АНК выступила с заявлением по поводу провокаций в Петропавловске 31.03.2023 693
- Девять силовиков отправили за решётку за применение пыток в период "январских событий" 31.03.2023 641
- Регион с наибольшим количеством граждан-банкротов назвали в Минфине 31.03.2023 810
- Более 34 тысяч заявлений на внесудебное банкротство подали в РК. Сколько из них одобрили? 31.03.2023 587
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 473
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1220
- В МИД опровергли массовые увольнения казахстанцев в Корее 31.03.2023 578
- Объём валовой сельхозпродукции в Казахстане увеличился вдвое за пять лет 31.03.2023 634
- Увольнять чиновников за расхождение между доходами и расходами начнут с 2027 года 31.03.2023 933
- Моргенштерн и жена The Limba сделали музыканту незабываемый сюрприз 31.03.2023 1268
- Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву 31.03.2023 657
- Школьницу чуть дважды не сбили на "зебре" в Павлодаре 31.03.2023 711
- КНБ начал расследование по факту создания в Петропавловске "Народного совета трудящихся" 31.03.2023 1109
- Курс доллара вырос в Казахстане 31.03.2023 495
- 100 тысяч тонн казахстанской нефти планируют поставить в Германию в апреле 31.03.2023 551
- В Казахстане автоматизировали назначение пособия награждённым матерям 31.03.2023 624
- Какой будет погода в Казахстане в первые дни апреля 31.03.2023 622
- Строительные компании предложили работу бастующим сельчанам Мангистауской области 31.03.2023 826
- Медвежонок родился в зоопарке Шымкента 31.03.2023 561
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 774
- 1 апреля в столице стартует приём документов в первый класс 31.03.2023 845
- Начались продажи коллекционных монет из серии "Выдающиеся события и люди" 31.03.2023 968
- В Казахстане усилили права авиапассажиров 31.03.2023 511
- Зелёная вода может потечь в домах астанчан 8 апреля 31.03.2023 916
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 7724
- Прокуратура возбудила дело против Болата Назарбаева 31.03.2023 16286
- Мы должны вернуть самое лучшее достижение академии наук - учёный 31.03.2023 967
- На газового монополиста наложили штраф в 78 млн тенге в Алматы 31.03.2023 754
- Казахстанцев начали массово увольнять в Южной Корее 31.03.2023 1407
- Закупать сырье без уплаты пошлин смогут сахарные заводы Казахстана 31.03.2023 932
- Цену на макароны снизили в СКО 31.03.2023 1025
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 618
- Рыбакина одержала новую победу на Miami Open 31.03.2023 883
- Костанаец врезался в теплотрассу и погиб 31.03.2023 855
- Елена Рыбакина отметилась впечатляющим достижением 31.03.2023 637
- Коронавирусом за сутки заразились 84 казахстанца 31.03.2023 778
- КНБ ликвидировал международный наркосиндикат 31.03.2023 768
- Срок уплаты налога на транспорт истекает 3 апреля 31.03.2023 655
- Дождь, грозу и ветер прогнозируют в Казахстане 31.03.2023 832
- Килограммового младенца успешно прооперировали в Павлодаре 31.03.2023 756
- Мужчина скончался за рулём и спровоцировал аварию в Актау 31.03.2023 1433
Сегодня, 17:46
219
219Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Легковушка столкнулась с большегрузом в Павлодаре. Погиб человек
Смертельное ДТП произошло в Павлодаре, в результате погиб 45-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"1 апреля около 12:45 водитель Аudi на улице Малая объездная не уступил дорогу другой машине и совершил столкновение с грузовиком Man с прицепом Hennigdorf. В результате ДТП, пассажир Аudi скончался на месте", — сообщили в полиции.
По факту проводится проверка, благодаря которой полицейские намерены выяснить все Ообстоятельства и причины произошедшего.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 11:01 585
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1213
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 772
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 7663
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 744
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1110
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 916
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1173
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 996
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 1620
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 863
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 2625
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 6148
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 906
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 17770
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 856
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1007
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 980
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3268
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 19971
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5523
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1400
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 889
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 889
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7010
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1249
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 14230
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1118
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1167
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1170
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2720
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4177
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10123
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4367
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1902
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1388
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2636
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 7736
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2078
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1475
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 16978
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1776
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1984
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1919
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5330
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1675
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1725
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1767
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1669
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6311
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1729
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1992
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1951
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1806
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1823
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 2089
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8725
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2772
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4283
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3618
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 9109
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 2124
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 2141
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 2024
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5510
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1950
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7658
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 4259
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2596
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19517
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4899
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 4331
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2974
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 4127
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21787
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3584
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2968
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2735
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2958
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 7047
-
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 473
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 617
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 805
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 606
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 720
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 883
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 916
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 826
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 793
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 917
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 920
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1132
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1153
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1017
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1015
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1195
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 1952
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1041
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1307
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1377
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1567
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1375
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2231
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1951
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1779
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1764
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2093
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2046
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1748
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2313
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1926
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 3072
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2373
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2210
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2254
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7154
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2385
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2488
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2482
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2843
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2397
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3178
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2775
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2771
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3357
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2999
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2798
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3538
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3428
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3332
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3175
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3986
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4287
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3794
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4719
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4491
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3963
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4554
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4706
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3969
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 5032
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4907
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4791
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5354
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 4230
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4591
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4695
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 5151
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 5106
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5659
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 5277
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4960
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4610
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4742
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 5120
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5572
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5675
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5831
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5676
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7859