Легковушка сгорела в ВКО

Загорание легковушки произошло 16 июня в Глубоковском районе, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

"В посёлке Белоусовка произошло горение легковой автомашины. По прибытию на место спасателей автомобиль находился в кювете. Силами ДЧС ВКО пожар ликвидирован за 30 минут с момента вызова", - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.