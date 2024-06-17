  • 17 Июня, 13:18
  • BAIGENEWS

Легковушка сгорела в ВКО

Сегодня, 12:08
АВТОР
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bezpeka.isu.net.ua Сегодня, 12:08
Сегодня, 12:08
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Фото: bezpeka.isu.net.ua

Загорание легковушки произошло 16 июня в Глубоковском районе, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

"В посёлке Белоусовка произошло горение легковой автомашины. По прибытию на место спасателей автомобиль находился в кювете. Силами ДЧС ВКО пожар ликвидирован за 30 минут с момента вызова", - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

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