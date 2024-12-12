В Астане на проезжей части сгорел легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в районе Нура на пересечении улиц Толе би и Сыганак. Спасатели оперативно потушили пожар. Пострадавших нет.

МЧС рекомендует автовладельцам:

- не пользуйтесь открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года;

- регулярно следите за техническим состоянием автомобиля;

- на начальной стадии загорания автомобиля попытайтесь ликвидировать огонь с помощью огнетушителя;

- если необходима помощь спасателей звоните на номер 112.