Легковушка сгорела на оживлённом перекрёстке левобережья Астаны
Спасатели оперативно потушили пожар. Пострадавших нет.
Сегодня, 02:18
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Сегодня, 02:18Сегодня, 02:18
128Фото: Telegram-канал Astanovka98
В Астане на проезжей части сгорел легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл в районе Нура на пересечении улиц Толе би и Сыганак. Спасатели оперативно потушили пожар. Пострадавших нет.
МЧС рекомендует автовладельцам:
- не пользуйтесь открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года;
- регулярно следите за техническим состоянием автомобиля;
- на начальной стадии загорания автомобиля попытайтесь ликвидировать огонь с помощью огнетушителя;
- если необходима помощь спасателей звоните на номер 112.
Видео: МЧС РК
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