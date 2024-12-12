  • 12 Декабря, 03:03
  • BAIGENEWS

Легковушка сгорела на оживлённом перекрёстке левобережья Астаны

Спасатели оперативно потушили пожар. Пострадавших нет.

Сегодня, 02:18
АВТОР
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Telegram-канал Astanovka98 Сегодня, 02:18
Сегодня, 02:18
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Фото: Telegram-канал Astanovka98

В Астане на проезжей части сгорел легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в районе Нура на пересечении улиц Толе би и Сыганак. Спасатели оперативно потушили пожар. Пострадавших нет.

МЧС рекомендует автовладельцам: 

- не пользуйтесь открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года;
- регулярно следите за техническим состоянием автомобиля;
- на начальной стадии загорания автомобиля попытайтесь ликвидировать огонь с помощью огнетушителя; 
- если необходима помощь спасателей звоните на номер 112.

Видео: МЧС РК

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