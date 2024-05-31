Легковушка съехала в канал в ВКО: погиб водитель
Сегодня, 12:49
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Сегодня, 12:49Сегодня, 12:49
47Фото: скриншот
Водитель легковой машины погиб в результате ДТП в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
ДТП, в результате которого легковая автомашина съехала в канал Торе Тоган, произошло в 5 км. от села Курчум в ВКО.
"Спасатели Карагандинской области прибывшие на учения "Жер-2024" извлекли из воды автомашину с помощью автокрана, в которой находился водитель без признаков жизни", - сообщили в МЧС.