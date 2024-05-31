Легковушка съехала в канал в ВКО: погиб водитель

Водитель легковой машины погиб в результате ДТП в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

ДТП, в результате которого легковая автомашина съехала в канал Торе Тоган, произошло в 5 км. от села Курчум в ВКО.