Легковушка с людьми застряла в песке в Жетысуской области
Сегодня, 00:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:14Сегодня, 00:14
147Фото: BaigeNews.kz
Людей из застрявшей в песке автомашины эвакуировали спасатели в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Машина застряла в селе Лепсы Саркандского района. После поступившего в службу 112 сообщения спасатели незамедлительно выехали на место происшествия.
"Силами МЧС автомашина была эвакуирована на основную дорогу. Трое человек, находящиеся в легковой автомашине, в медицинской помощи не нуждались", – сообщили в МЧС.
Видео: МЧС РК
Самое читаемое
- Девочка сгорела заживо: стали известны подробности трагедии в Актюбинской области
- Полицейские озвучили какие нарушения допускают самокатчики в Астане
- Как в Венгрии возрождают древнейшие игры кочевников
- В Казахстане ввели запрет на ввоз яблок
- Не оправдали ожиданий - министр спорта высказался о результатах сборной Казахстана на Олимпиаде