  • 30 Августа, 01:29
  • BAIGENEWS

Легковушка с людьми застряла в песке в Жетысуской области

Сегодня, 00:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 00:14
Сегодня, 00:14
147
Фото: BaigeNews.kz

Людей из застрявшей в песке автомашины эвакуировали спасатели в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Машина застряла в селе Лепсы Саркандского района. После поступившего в службу 112 сообщения спасатели незамедлительно выехали на место происшествия.

"Силами МЧС автомашина была эвакуирована на основную дорогу. Трое человек, находящиеся в легковой автомашине, в медицинской помощи не нуждались", – сообщили в МЧС.

Видео: МЧС РК

Самое читаемое

Наверх