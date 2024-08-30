Легковушка с людьми застряла в песке в Жетысуской области

Людей из застрявшей в песке автомашины эвакуировали спасатели в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Машина застряла в селе Лепсы Саркандского района. После поступившего в службу 112 сообщения спасатели незамедлительно выехали на место происшествия.