Легковой автомобиль вспыхнул на БАКАД

В Карасайском районе Алматинской области загорелся легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Возгорание произошло на 35 километре автодороги областного значения "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога". Спасатели ликвидировали пожар за 34 минуты с момента вызова. Пострадавших нет.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте необходимо звонить по номеру 112.

Ранее в Алматинской области сгорел микроавтобус. Огонь полностью уничтожил салон транспорта.