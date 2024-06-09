Легковой автомобиль вспыхнул на БАКАД
Сегодня, 01:10
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Сегодня, 01:10Сегодня, 01:10
81Фото: МЧС РК/Telegram
В Карасайском районе Алматинской области загорелся легковой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
Возгорание произошло на 35 километре автодороги областного значения "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога". Спасатели ликвидировали пожар за 34 минуты с момента вызова. Пострадавших нет.
В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте необходимо звонить по номеру 112.
Ранее в Алматинской области сгорел микроавтобус. Огонь полностью уничтожил салон транспорта.
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