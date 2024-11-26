  • 27 Ноября, 00:32
  • BAIGENEWS

Легковой автомобиль сгорел в Шымкенте

Пострадавших нет.

Вчера, 23:45
АВТОР
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скриншот с видео МЧС РК Вчера, 23:45
Вчера, 23:45
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Фото: скриншот с видео МЧС РК

В микрорайоне Отырар района Туран загорелся легкового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

МЧС рекомендует автовладельцам не пользоваться открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года и следить за техническим состоянием автомобиля.

"На начальной стадии загорания автомобиля попытайтесь ликвидировать огонь с помощью огнетушителя. Если необходима помощь спасателей, звоните на номер "112", - добавили сотрудники ведомства.

 

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