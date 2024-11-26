Легковой автомобиль сгорел в Шымкенте

В микрорайоне Отырар района Туран загорелся легкового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

МЧС рекомендует автовладельцам не пользоваться открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года и следить за техническим состоянием автомобиля.

"На начальной стадии загорания автомобиля попытайтесь ликвидировать огонь с помощью огнетушителя. Если необходима помощь спасателей, звоните на номер "112", - добавили сотрудники ведомства.