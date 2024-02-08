Легковой автомобиль перевернулся в центре Астаны

Чтобы не столкнуться с остановившимся впереди автомобилем, водитель резко повернул руль, и его машина перевернулась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

Как отметили в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Мангилик ел и А. Кекильбаева. Водитель перевернувшегося авто ехал со стороны аэропорта.

В ведомстве отметили, что в ДТП никто не пострадал.

"По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками столичной полиции проводится проверка", - отметили в ДП.

В Департаменте полиции Астаны предупредили водителей быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Напомним, аэропорт Астаны сообщил об отмене нескольких рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Из-за ухудшения погодных условий в 13 регионах на 53 участках трасс республиканского значения и 85 участках дорог областного значения закрыто движение для всех видов транспортных средств, на трёх участках ограничено движение для грузового и общественного транспорта. За прошедшие сутки в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях на трассах застряли более 200 автомобилей.