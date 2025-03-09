Легковой автомобиль извлекли из снежного заноса в Акмолинской области
Заложниками непогоды стали двое пассажиров.
Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16Сегодня, 17:16
145Фото: скриншот с видео МЧС
В Акмолинской области спасатели МЧС вызволили двух человек из снежного плена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Вблизи села Ушсарт Акмолинской области легковой автомобиль с пассажирами оказался в снежном заносе и не мог продолжить движение. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали пассажиров до ближайшего населенного пункта", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 9 марта из снежного плена спасатели вызволили более 20 человек в четырёх областях Казахстана.
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