  • 9 Марта, 18:37
  • BAIGENEWS

Легковой автомобиль извлекли из снежного заноса в Акмолинской области

Заложниками непогоды стали двое пассажиров.

Сегодня, 17:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео МЧС Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
145
Фото: скриншот с видео МЧС

В Акмолинской области спасатели МЧС вызволили двух человек из снежного плена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Вблизи села Ушсарт Акмолинской области легковой автомобиль с пассажирами оказался в снежном заносе и не мог продолжить движение. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали пассажиров до ближайшего населенного пункта", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 9 марта из снежного плена спасатели вызволили более 20 человек в четырёх областях Казахстана.

Самое читаемое

Наверх