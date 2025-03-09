В Акмолинской области спасатели МЧС вызволили двух человек из снежного плена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Вблизи села Ушсарт Акмолинской области легковой автомобиль с пассажирами оказался в снежном заносе и не мог продолжить движение. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали пассажиров до ближайшего населенного пункта", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 9 марта из снежного плена спасатели вызволили более 20 человек в четырёх областях Казахстана.