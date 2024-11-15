Легковой автомобиль и 3 мотоцикла сгорели при пожаре в Семее
Сегодня, 06:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:38Сегодня, 06:38
90Фото: скриншот с видео МЧС РК
Ночью произошло возгорание на СТО, расположенной по улице имени Турара Рыскулова в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Пожарные расчеты оперативно извлекли из охваченного огнем строения газовый баллон объемом 50 литров и ликвидировали возгорание на площади 70 квадратных метров. Огнем были уничтожены 1 легковой автомобиль и 3 мотоцикла", - сообщает МЧС.
В результате попытки потушить пожар самостоятельно с незначительными ожогами кисти за медицинской помощью обратился молодой человек 2007 года рождения.
МЧС напоминает, что "если с пожаром не удалось справиться в течение первых нескольких минут, то дальнейшая самостоятельная борьба с ним не только бесполезна, но и смертельно опасна"!
Самое читаемое
- Микрорайон Уральска заливает сточными водами
- Атырауская бабушка-тиктокерша заработала на новый дом
- Некоторым мигрантам запретят браки в России
- Аида Балаева высказалась о громком расследовании в отношении главы благотворительного фонда
- Казахстан присоединился к декларации о трёхкратном увеличении атомной энергетики