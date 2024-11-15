Легковой автомобиль и 3 мотоцикла сгорели при пожаре в Семее

Ночью произошло возгорание на СТО, расположенной по улице имени Турара Рыскулова в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Пожарные расчеты оперативно извлекли из охваченного огнем строения газовый баллон объемом 50 литров и ликвидировали возгорание на площади 70 квадратных метров. Огнем были уничтожены 1 легковой автомобиль и 3 мотоцикла", - сообщает МЧС.

В результате попытки потушить пожар самостоятельно с незначительными ожогами кисти за медицинской помощью обратился молодой человек 2007 года рождения.

МЧС напоминает, что "если с пожаром не удалось справиться в течение первых нескольких минут, то дальнейшая самостоятельная борьба с ним не только бесполезна, но и смертельно опасна"!