Легковое авто врезалось в ограждение на трассе "Алматы-Екатеринбург"

Бригада экстренного реагирования Центра медицины катастроф МЧС выехала на ДТП на автодороге "Алматы-Екатеринбург", где произошло столкновение легковой автомашины с ограждением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели оказали экстренную медицинскую помощь троим пострадавшим, в том числе — ребёнку. Двое пострадавших доставлены в больницу, один пострадавший отказался от госпитализации", — говорится в сообщении.

Фото: МЧС РК