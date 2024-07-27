  • 27 Июля, 09:17
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Легковое авто врезалось в ограждение на трассе "Алматы-Екатеринбург"

Сегодня, 08:39
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 08:39
Сегодня, 08:39
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Фото: МЧС РК

Бригада экстренного реагирования Центра медицины катастроф МЧС выехала на ДТП на автодороге "Алматы-Екатеринбург", где произошло столкновение легковой автомашины с ограждением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели оказали экстренную медицинскую помощь троим пострадавшим, в том числе — ребёнку. Двое пострадавших доставлены в больницу, один пострадавший отказался от госпитализации", — говорится в сообщении.

Фото: МЧС РК

 

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