Легковое авто врезалось в ограждение на трассе "Алматы-Екатеринбург"
Сегодня, 08:39
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Сегодня, 08:39Сегодня, 08:39
94Фото: МЧС РК
Бригада экстренного реагирования Центра медицины катастроф МЧС выехала на ДТП на автодороге "Алматы-Екатеринбург", где произошло столкновение легковой автомашины с ограждением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасатели оказали экстренную медицинскую помощь троим пострадавшим, в том числе — ребёнку. Двое пострадавших доставлены в больницу, один пострадавший отказался от госпитализации", — говорится в сообщении.
Фото: МЧС РК