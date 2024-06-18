Легковая машина загорелась на проезжей части в Алматы
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
135Фото: скриншот
В Алматы на проезжей части произошло загорание легковой автомашины. Огнеборцы потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В МЧС выясняют причину возгорания.
“Силами МЧС пожар ликвидирован за 3 минуты с момента прибытия пожарных расчётов. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что обслуживать электрооборудование автомобилей нужно на специализированных СТО, и всегда иметь исправные огнетушители.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.
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