Легковая машина загорелась на проезжей части в Алматы

В Алматы на проезжей части произошло загорание легковой автомашины. Огнеборцы потушили горящий автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В МЧС выясняют причину возгорания.

“Силами МЧС пожар ликвидирован за 3 минуты с момента прибытия пожарных расчётов. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что обслуживать электрооборудование автомобилей нужно на специализированных СТО, и всегда иметь исправные огнетушители.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.