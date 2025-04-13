В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет Mitsubishi MU-2B. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), воздушное судно упало в поле примерно в 80 километрах к югу от столицы штата — города Олбани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

На борту находились шесть человек. Как сообщили в местной полиции, в результате авиакатастрофы один из них погиб. Остальные участники инцидента находятся под наблюдением медиков, информация о степени их травм пока не уточняется.

"Самолет упал в труднодоступной местности — прямо посреди грязного поля. Ситуацию осложняют мокрая земля и снег", — рассказала заместитель шерифа округа Колумбия Жаклин Сальваторе.

По предварительным данным, самолёт направлялся в региональный аэропорт округа Колумбия неподалеку от города Хадсон. Крушение произошло около 16:15 по местному времени (21:15 по Астане). Причины происшествия устанавливаются, на месте продолжаются спасательные и следственные работы.