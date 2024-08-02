Легкоатлетки Матвеева и Дубовицкая завершили выступление на Олимпиаде

Казахстанские легкоатлетки Елизавета Матвеева и Надежда Дубовицкая не прошли в финал на Олимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Они приняли участие в квалификации соревнований по прыжкам в высоту. Для того, чтобы пройти в финал, необходимо было попасть в число 12-ти финалисток (взять контрольную высоту 197 сантиметров, либо занять наиболее высокие места в итоговом протоколе).

Дубовицкая завершила выступление на высоте 183 сантиметра. Матвеева взяла 188 сантиметров, но 192 сантиметра ей не покорились.

По итогам квалификации Надежда Дубовицкая стала 28-й, а Матвеева - 19-й.