Легкоатлетки Матвеева и Дубовицкая завершили выступление на Олимпиаде
Сегодня, 15:14
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Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
166Фото: Владислав Семенов
Казахстанские легкоатлетки Елизавета Матвеева и Надежда Дубовицкая не прошли в финал на Олимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Они приняли участие в квалификации соревнований по прыжкам в высоту. Для того, чтобы пройти в финал, необходимо было попасть в число 12-ти финалисток (взять контрольную высоту 197 сантиметров, либо занять наиболее высокие места в итоговом протоколе).
Дубовицкая завершила выступление на высоте 183 сантиметра. Матвеева взяла 188 сантиметров, но 192 сантиметра ей не покорились.
По итогам квалификации Надежда Дубовицкая стала 28-й, а Матвеева - 19-й.
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