Легкоатлетка Жанна Мамажан установила рекорд Казахстана в Нидерландах

В Роттердаме состоялся международный марафон. Казахстанка Жанна Мамажан выполнила на нем олимпийский норматив, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

Легкоатлетка преодолела дистанцию за 2:26:42. Она превысила олимпийский норматив на восемь секунд (2:26:50). Это дает ей шанс квалифицироваться на Олимпийские игры-2024 напрямую. Отмечается, что официальное подтверждение будет позже.

Добавим, что также Мамажан обновила собственный рекорд Казахстана. Прежнее высшее достижение страны в женском марафоне равнялось 2:26:54.