Легкоатлетка Жанна Мамажан установила рекорд Казахстана в Нидерландах
Сегодня, 16:16
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Сегодня, 16:16Сегодня, 16:16
162Фото: olympic.kz
В Роттердаме состоялся международный марафон. Казахстанка Жанна Мамажан выполнила на нем олимпийский норматив, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
Легкоатлетка преодолела дистанцию за 2:26:42. Она превысила олимпийский норматив на восемь секунд (2:26:50). Это дает ей шанс квалифицироваться на Олимпийские игры-2024 напрямую. Отмечается, что официальное подтверждение будет позже.
Добавим, что также Мамажан обновила собственный рекорд Казахстана. Прежнее высшее достижение страны в женском марафоне равнялось 2:26:54.
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