Легкоатлетка Ольга Сафронова завершила борьбу за медали на Олимпиаде в Париже

Казахстанская легкоатлетка Ольга Сафронова приняла участие в утешительном раунде в рамках выступления на Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка билась за выход в финал в беге на 200 метров.

Для того, чтобы выйти в полуфинал, необходимо было выиграть забег, либо показать один из двух лучших результатов среди тех, кто не смог финишировать в своём забеге на первом месте.

Сафронова в четвёртом забеге стала седьмой, тем самым завершив выступление на ОИ.