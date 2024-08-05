Легкоатлетка Ольга Сафронова завершила борьбу за медали на Олимпиаде в Париже
Сегодня, 16:52
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Сегодня, 16:52Сегодня, 16:52
128Фото: Владислав Семёнов
Казахстанская легкоатлетка Ольга Сафронова приняла участие в утешительном раунде в рамках выступления на Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсменка билась за выход в финал в беге на 200 метров.
Для того, чтобы выйти в полуфинал, необходимо было выиграть забег, либо показать один из двух лучших результатов среди тех, кто не смог финишировать в своём забеге на первом месте.
Сафронова в четвёртом забеге стала седьмой, тем самым завершив выступление на ОИ.
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