Ольга Сафронова поборется за выход в финал Олимпиады в утешительном забеге
Сегодня, 14:17
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Сегодня, 14:17Сегодня, 14:17
35Фото: lympic.kz/Сали Сабиров
Ольга Сафронова, представляющая Казахстан на Олимпиаде-2024 в легкой атлетике, приняла участие в квалификации соревнований по бегу на 200 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В своём забеге Сафронова финишировала седьмой. Ее время составило 23.58 секунды. В полуфинал же проходили первые атлетки в каждом забеге.
Впрочем, у Сафроновой будет еще шанс. Она выступит в утешительном раунде.
Напомним, казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпиады-2024 в беге на 3000 метров с препятствиями. Ранее казахстанка Дейзи Джепкемей не смогла пробиться в финал, показав десятый результат на дистанции.
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