Ольга Сафронова поборется за выход в финал Олимпиады в утешительном забеге

Ольга Сафронова, представляющая Казахстан на Олимпиаде-2024 в легкой атлетике, приняла участие в квалификации соревнований по бегу на 200 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В своём забеге Сафронова финишировала седьмой. Ее время составило 23.58 секунды. В полуфинал же проходили первые атлетки в каждом забеге.

Впрочем, у Сафроновой будет еще шанс. Она выступит в утешительном раунде.

Напомним, казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпиады-2024 в беге на 3000 метров с препятствиями. Ранее казахстанка Дейзи Джепкемей не смогла пробиться в финал, показав десятый результат на дистанции.