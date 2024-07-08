Легкоатлетка Дэйзи Джепкемей вошла в ТОП-10 лучших на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

В Париже состоялся этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике. Казахстанка Дэйзи Джепкемей вошла в десятку лучших,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Она представила страну в беге на 3000 метров с препятствиями. Дэйзи преодолела дистанцию за 9:21.75. Это позволило ей занять в итоге восьмое место.

Победу праздновала Яви Винфред Мутиле (Бахрейн) - 9:03.68. Второй на финише была Элис Фино (Франция) - 9:05.01. Замкнула тройку лучших Элизабет Берд (Великобритания) - 9:09.07.

Отметим, что Джепкемей ранее пробилась на Олимпиаду. Она будет выступать в беге на 10000 метров и 3000 метров с препятствиями.