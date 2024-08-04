Легкоатлетка Дейзи Джепкемей не смогла выйти в финал Олимпиады в Париже

Казахстанская легкоатлетка Дейзи Джепкемей не смогла выйти в финал Олимпиады-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службы НОК РК.

Дейзи соревновалась беге на 3000 метров с препятствиями и пришла к финишу десятой, тогда как для финала нужно было попасть в ТОП-5.

Фото: Olympic.kz/Сали Сабиров