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Легкоатлетка Дейзи Джепкемей не смогла выйти в финал Олимпиады в Париже

Сегодня, 13:27
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Olympic.kz/Сали Сабиров Сегодня, 13:27
Сегодня, 13:27
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Фото: Olympic.kz/Сали Сабиров

Казахстанская легкоатлетка Дейзи Джепкемей не смогла выйти в финал Олимпиады-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службы НОК РК.

Дейзи соревновалась беге на 3000 метров с препятствиями и пришла к финишу десятой, тогда как для финала нужно было попасть в ТОП-5.

Фото: Olympic.kz/Сали Сабиров

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