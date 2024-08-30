Легкоатлетка Алина Чистякова вошла в десятку лучших на юниорском чемпионате мира
Сегодня, 09:56
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Сегодня, 09:56Сегодня, 09:56
92Фото: olympic.kz
В Лиме (Перу) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. Представительница команды Казахстана Алина Чистякова вошла в топ-10 мирового первенства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсменка представляла страну в семиборье. В сумме атлетка набрала 5161 очко. Это позволило ей завершить выступление на девятом месте.
Победу одержала Яна Кощак из Хорватии - 5807. Второе место осталось за Люсией Аклин (Швейцария) - 5755. Чешка Адела Ткачова показала третий результат, набрав 5601 очко.
12-е место заняла еще одна казахстанка - Ирина Конищева (5058).