Легкоатлетка Алина Чистякова вошла в десятку лучших на юниорском чемпионате мира

В Лиме (Перу) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. Представительница команды Казахстана Алина Чистякова вошла в топ-10 мирового первенства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсменка представляла страну в семиборье. В сумме атлетка набрала 5161 очко. Это позволило ей завершить выступление на девятом месте.

Победу одержала Яна Кощак из Хорватии - 5807. Второе место осталось за Люсией Аклин (Швейцария) - 5755. Чешка Адела Ткачова показала третий результат, набрав 5601 очко.

12-е место заняла еще одна казахстанка - Ирина Конищева (5058).