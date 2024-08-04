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Легкоатлет Давид Ефремов выступит в утешительном раунде Олимпиады-2024

Сегодня, 15:32
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Сали Сабиров/Оlympic.kz Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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Фото: Сали Сабиров/Оlympic.kz

Член команды Казахстана по легкой атлетике Давид Ефремов принял участие  в квалификационном раунде Олимпийских игр-2024, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен представляет Казахстан в беге на 110 метров с барьерами.

Он преодолел дистанцию за 13.88, что позволило ему стать седьмым во втором забеге. Напрямую в полуфинал отобраться не удалось. Впереди Ефремова ждет утешительный раунд.

Напомним, также в утешительном раунде будет участвовать Ольга Сафронова, которая в квалификации соревнований по бегу на 200 метров финишировала седьмой.

Ранее легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпиады-2024 в беге на 3000 метров с препятствиями, в то время как Дейзи Джепкемей не смогла пробиться в финал, показав десятый результат на своей дистанции.

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