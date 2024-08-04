Легкоатлет Давид Ефремов выступит в утешительном раунде Олимпиады-2024

Член команды Казахстана по легкой атлетике Давид Ефремов принял участие в квалификационном раунде Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен представляет Казахстан в беге на 110 метров с барьерами.

Он преодолел дистанцию за 13.88, что позволило ему стать седьмым во втором забеге. Напрямую в полуфинал отобраться не удалось. Впереди Ефремова ждет утешительный раунд.

Напомним, также в утешительном раунде будет участвовать Ольга Сафронова, которая в квалификации соревнований по бегу на 200 метров финишировала седьмой.

Ранее легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпиады-2024 в беге на 3000 метров с препятствиями, в то время как Дейзи Джепкемей не смогла пробиться в финал, показав десятый результат на своей дистанции.