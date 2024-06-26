Легионер из Колумбии покидает казахстанский "Шахтер"
Сегодня, 03:25
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Сегодня, 03:25Сегодня, 03:25
41Фото: Meta-ratings.kz
Карагандинский "Шахтёр" решил расстаться с колумбийским нападающим Хуаном Асприльей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
24-летней форвард в 9 проведенных матчах не забил ни одного мяча, отметившись одной голевой передачей.
Асприлья присоединился к карагандинскому клубу в феврале 2024 года. Ранее колумбиец выступал исключительно на родине: за "Букарамангу", "Америка", "Реал Сан-Андрес", "Льянерос" и "Бояко Чико".
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