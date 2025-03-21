Легенды футбола "Атлетико Мадрид" поздравили казахстанцев с Наурызом
Тёплые слова казахстанцам адресовали Антуан Гризманн и Фернандо Торрес.
Сегодня, 17:18
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Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
81Фото: fcbarcelonanoticias.com
Игроки мадридского "Атлетико" присоединились к празднованию Наурыза и записали видеопоздравление для жителей Казахстана. В ролике футбольные звёзды тепло обращаются к казахстанцам, желая им благополучия, счастья и процветания, передаёт BaigeNews.kz.
Видео снято благодаря Академии "Атлетико Мадрид Казахстан", которая активно развивает футбол в стране и укрепляет международные связи. Трогательный ролик появился в социальных сетях. Тёплые слова казахстанцам адресовали легенды футбола Антуан Гризманн и Фернандо Торрес.
Видеопоздравление — не просто жест внимания, а символ дружбы между Казахстаном и мировым футболом, отмечают болельщики.
Видео: https://t.me/nehabar