Игроки мадридского "Атлетико" присоединились к празднованию Наурыза и записали видеопоздравление для жителей Казахстана. В ролике футбольные звёзды тепло обращаются к казахстанцам, желая им благополучия, счастья и процветания, передаёт BaigeNews.kz.

Видео снято благодаря Академии "Атлетико Мадрид Казахстан", которая активно развивает футбол в стране и укрепляет международные связи. Трогательный ролик появился в социальных сетях. Тёплые слова казахстанцам адресовали легенды футбола Антуан Гризманн и Фернандо Торрес.

Видеопоздравление — не просто жест внимания, а символ дружбы между Казахстаном и мировым футболом, отмечают болельщики.