  • 21 Марта, 18:18
  • BAIGENEWS

Легенды футбола "Атлетико Мадрид" поздравили казахстанцев с Наурызом

Тёплые слова казахстанцам адресовали Антуан Гризманн и Фернандо Торрес.

Сегодня, 17:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
fcbarcelonanoticias.com Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18
81
Фото: fcbarcelonanoticias.com

Игроки мадридского "Атлетико" присоединились к празднованию Наурыза и записали видеопоздравление для жителей Казахстана. В ролике футбольные звёзды тепло обращаются к казахстанцам, желая им благополучия, счастья и процветания, передаёт BaigeNews.kz.

Видео снято благодаря Академии "Атлетико Мадрид Казахстан", которая активно развивает футбол в стране и укрепляет международные связи. Трогательный ролик появился в социальных сетях. Тёплые слова казахстанцам адресовали легенды футбола Антуан Гризманн и Фернандо Торрес.

Видеопоздравление — не просто жест внимания, а символ дружбы между Казахстаном и мировым футболом, отмечают болельщики.

 

Видео: https://t.me/nehabar

Самое читаемое

Наверх