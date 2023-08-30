Легенды "Барселоны" разгромили ветеранов Азии в Бишкеке

Матч легенд "Барселоны" и Азии завершился со счетом 3:0 в пользу испанского клуба

В Бишкеке завершился футбольный матч с легендами клуба "Барселона" и ветеранами футбола Средней Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sputnik.kg.

Товарищеский матч прошел на стадионе имени Долона Омурзакова. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступал в составе команды легенд Азии.

“Первый гол забил Ривалдо, замкнув передачу с фланга на 27-й минуте. На 38-й минуте угловой завершился голом Хуана Пабло Сорина. Третий мяч забил Хавьер Савиола — обвел нескольких игроков и оформил гол на 80-й минуте”, - пишет издание.







