  • 30 Августа, 23:57
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Легенды "Барселоны" разгромили ветеранов Азии в Бишкеке

Сегодня, 22:37
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sputnik.kg Сегодня, 22:37
Сегодня, 22:37
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Фото: sputnik.kg

Матч легенд "Барселоны" и Азии завершился со счетом 3:0 в пользу испанского клуба

В Бишкеке завершился футбольный матч с легендами клуба "Барселона" и ветеранами футбола Средней Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sputnik.kg.

Товарищеский матч прошел на стадионе имени Долона Омурзакова. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступал в составе команды легенд Азии.

“Первый гол забил Ривалдо, замкнув передачу с фланга на 27-й минуте. На 38-й минуте угловой завершился голом Хуана Пабло Сорина. Третий мяч забил Хавьер Савиола — обвел нескольких игроков и оформил гол на 80-й минуте”, - пишет издание.



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