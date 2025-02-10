Легендарный казахстанский сериал "Перекрёсток" возвращается на экраны телевизиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

С 10 февраля "Перекрёсток" можно смотреть по будням в 22:45 на телеканале "Хабар".

Полюбившаяся телезрителям семейная сага об алматинцах вышла в 1996 году. Почти 500 серий посмотрели 60 миллионов человек в Казахстане, России, Узбекистане и Китае.

"Перекрёсток" стал первым отечественным сериалом. Над проектом работали иностранные специалисты, адаптируя сюжет под казахстанские реалии 90-х.

Шесть лет актёры работали без выходных и отпусков. Уход из сюжета даже на короткое время усложнял возвращение персонажа. Но именно в таких условиях формировалась особая связь со зрителями.

"Через 30 лет ко мне люди на улице подходят: "Мы вас любим! Мы вас так любим!". До сих пор они нас узнают, вспоминают, любят и считают нас частью своей семьи. Это просто поразительно. Я говорю: "А за что вы меня любите? Я такую отрицательную героиню играла". Говорят: "Вы все для нас родные", – рассказывает актриса Жанна Куанышева, исполнительница роли Жанны Сабировой.

Новость о возвращении на экраны спустя десятки лет любимых персонажей сериала – Умаровых, Платоновых, Свиридовых и Сабировых – стала приятным сюрпризом и для самих актёров.