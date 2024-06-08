Легендарный пилот "Аполлона-8" погиб в авиакатастрофе
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Американский астронавт Уильям Андерс, облетевший Луну на космическом корабле "Аполлон-8" и сделавший в космосе одну из самых известных фотографий, погиб в возрасте 90 лет, управляя легкомоторным самолётом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".
По официальной информации, его самолёт упал в воду к северу от Сиэтла в штате Вашингтон.
Сын Андерса Грег подтвердил, что его отец управлял небольшим самолетом и что его тело было обнаружено в пятницу днем.
"Наша семья опустошена. Он был отличным пилотом. Нам его будет не хватать", — говорится в заявлении семьи.
В 1968 году Андерс был пилотом лунного модуля миссии "Аполлон-8" — первого космического корабля с экипажем, достигшего Луны. Он стал автором культовой фотографии "Восход Земли" — одного из самых знаменитых изображений нашей планеты из космоса.
Снимок был сделан в канун Рождества. На нём запечатлена Земля, поднимающаяся над горизонтом безжизненной лунной поверхности.
Позже Андерс назвал это фото своим самым значительным вкладом в космическую программу.
"Мы проделали весь этот путь, чтобы исследовать Луну, и самым важным, что мы открыли, была Земля", — говорил он.
Многие считают, что этот образ мотивировал глобальное экологическое движение и положил основу всемирной акции "День Земли".
По заявлению Национального совета по безопасности на транспорте США, самолет Beechcraft A45, которым управлял 90-летний Уильям Андерс, разбился около 11:40 по местному времени (23:40 по Астане). Он упал в воду примерно 25 метрах от побережья острова Джонс.
Очевидец Филип Персон рассказал местному новостному телеканалу King-TV, что самолёт исполнял что-то похожее на мёртвую петлю.
"Я не мог поверить своим глазам. Это было похоже на что-то из фильма со спецэффектами. С сильным взрывом, пламенем и всем остальным", — сказал Персон.
На видеокадрах, которые, предположительно, запечатлели крушение, видно, что в последнюю секунду пилот пытается уйти от столкновения, затем самолёт врезается в воду, вспыхивает и разваливается на части.
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