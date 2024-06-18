Легендарный пикник by Partners вновь пройдёт в Астане
Сегодня, 21:41
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Сегодня, 21:41Сегодня, 21:41
131Фото: picnic.pmgroup.kz
Астанчан приглашают на легендарный Пикник by Partners. Мероприятие, хедлайнерами которого станут JAX (02. 14) и Иван Дорн, состоится 22 июня в гольф-клубе "Астана", передаёт BaigeNews.kz.
Для гостей вечера подготовили множество развлечений - ресторанный ряд для взрослых, бесплатный плов, разнообразные напитки.
Прийти можно будет с детьми. Их будут ждать аниматоры, аквагрим и мастер-классы - всё это бесплатно.
"Дети до 13 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослого с билетом. Один взрослый может привести до трёх детей", - сообщили организаторы.
Начало мероприятия в 15:00.
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