  • 18 Июня, 23:03
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Легендарный пикник by Partners вновь пройдёт в Астане

Сегодня, 21:41
АВТОР
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picnic.pmgroup.kz Сегодня, 21:41
Сегодня, 21:41
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Фото: picnic.pmgroup.kz

Астанчан приглашают на легендарный Пикник by Partners. Мероприятие, хедлайнерами которого станут JAX (02. 14) и Иван Дорн, состоится 22 июня в гольф-клубе "Астана", передаёт BaigeNews.kz.

Для гостей вечера подготовили множество развлечений - ресторанный ряд для взрослых, бесплатный плов, разнообразные напитки.

Прийти можно будет с детьми. Их будут ждать аниматоры, аквагрим и мастер-классы - всё это бесплатно.

"Дети до 13 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослого с билетом. Один взрослый может привести до трёх детей", - сообщили организаторы.

Начало мероприятия в 15:00.

 

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