Легендарный пикник by Partners вновь пройдёт в Астане

Астанчан приглашают на легендарный Пикник by Partners. Мероприятие, хедлайнерами которого станут JAX (02. 14) и Иван Дорн, состоится 22 июня в гольф-клубе "Астана", передаёт BaigeNews.kz.

Для гостей вечера подготовили множество развлечений - ресторанный ряд для взрослых, бесплатный плов, разнообразные напитки.

Прийти можно будет с детьми. Их будут ждать аниматоры, аквагрим и мастер-классы - всё это бесплатно.

"Дети до 13 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослого с билетом. Один взрослый может привести до трёх детей", - сообщили организаторы.

Начало мероприятия в 15:00.