Легендарный мюзикл "Мамма Миа!" на казахском языке поставил молодой режиссёр

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Новое звучание песен группы "АBBА", на которых основана эта известная бродвейская постановка, было представлено жителям и гостям столицы всего один раз. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с режиссёром мюзикла Ильясом Даньяровым о том, как к нему пришла идея об адаптации "Мамма Миа!", и почему на необычное культурное мероприятие не удалось собрать полный зал.

- Ильяс, когда вы начали заниматься театральным искусством? С чего всё начиналось?

- Заниматься театральным искусством я начал ещё в школе. Я сам родом из Павлодара. В 10-ом классе я сходил в Павлодарский театр, и мне очень понравилось. Я понял, что это моё.

После этого сразу же начал в школе что-то организовывать, ставить различные спектакли. Потом поступил в Евразийский национальный университет. Там я организовал студенческий театр, который просуществовал 10 лет. Назывался он "Аттракцион", оттуда всё и началось. В то время мы с ребятами поставили много спектаклей, в основном, это были мюзиклы. В моей копилке "Мамма Миа!", "Чикаго", "Злая", "Золушка", комедия "Том, Дик и Гарри" и другие постановки.

- Кто сегодня в вашей команде?

- Театра у нас как такового нет. Театр – это ведь машина, механизм. Команды у меня, можно сказать, тоже нет. Мы с моей помощницей Даной Юсуповой организовываем различнные мероприятия, куда привлекаем студентов, вокалистов, актеров, музыкантов. Мы называемся "Performing.arts.kz". Это просто исполнительское искусство. Это такая площадка для коллаборации, разных проектов.

- Где вы обучались театральному искусству?

- Я учился в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге. Также я прошёл курс по режиссуре у Бориса Павловича и обучался по техникам у Михаила Чехова в Европе и России. Ещё я учился в университете Дарби (Англия), но я его бросил.

- Почему именно мюзиклы?

- Трудно ответить. Много в голове мыслей на эту тему. Наверное, это и есть ответ. Очень много всего. То есть история рассказывается не просто актерской игрой, но ещё и музыкой, движением, хореографией. Чем больше я сейчас изучаю мюзиклы, тем больше я нахожу разные связи и влияния разных жанров. Если совсем грубо говорить, мне мало только спектакля, к сожалению. Или мне мало только вокала. Мне хочется, чтобы это всё было вместе. От театра я жду воодушевления в первую очередь. Даже если это печальная история. А музыка - это очень мощный инструмент воздействия. И сам жанр мюзикла позволяет тебе быть этой музыкой. Мне и опера тоже очень сильно нравится. Но мюзикл – это форма, которая очень абсурдна. И это прекрасно. Мюзиклы – это всегда какая-то фантазия на определённую тему. Мне не просто мюзиклы нравятся. Мне нравится конкретный жанр – musical comedy, то есть музыкальная комедия.

- Как родилась идея поставить мюзикл "Мамма Миа!" на казахском языке?

- 10 лет назад, ещё когда мы в "Аттракционе" играли этот мюзикл на русском языке, мы с Мереем Ермухановым, он тогда был ещё нашим зрителем, вскользь поговорили о том, что неплохо это было бы сделать на казахском, и ему эта идея понравилась. После этого он перевёл все песни. И вот 10 лет спустя я решил попробовать. И мы решили сделать такой экспериментальный запуск на базе Евразийского университета. Вернулись туда, откуда всё начиналось, и сыграли его.

- Кто сыграл в мюзикле? Как проходил кастинг?

- Я пришёл в Евразийский университет и стал искать талантливую молодёжь, творческие коллективы. А у них там есть Өнер орталығы, и в нём функционирует вокальная и танцевальная группы. Вокалисты и танцоры прошли мой тренинг. Из их числа выбрали людей на роли. И началась подготовка.

- Как проходили репетиции, подготовка в показу? С какими сложностями столкнулись?

- Репетиции проходили по вечерам. Репетиционный процесс был достаточно сложным, потому что сам жанр мюзикла предполагает немного другой манеры исполнения, и это всё-таки актёрская игра вместе с хореографией и вокалом - то есть очень много ребятам пришлось на себя взять. Танцевальные репетиции проходили немного веселее. К нам также присоединилась группа "Беверли", которая предложила поучаствовать в этом проекте и исполнить все песни вживую. Для студентов это, конечно, был большой стресс, потому что у них никогда не было опыта работы с бэндом. Но мы попробовали. У нас было 11 микрофонов. Микрофоны были гарнитурные, то есть их приходилось менять, настраивать. Звук был полностью живым.

- Как прошла премьера? Удалось собрать зал? Когда следующий показ?

- Состоялось одно-единственное представление. Зал, к сожалению, мы не собрали. Он был может быть наполовину заполнен. Это наш маркетинговый и, я бы сказал, финансовый провал. Следующего показа не будет. По крайней мере в этом составе.

- Очень жаль! Какие теперь планы? Наверняка уже готовите какой-то новый проект?

- Да, я вынашиваю одну интересную идею, но пока не хочу её озвучивать. А вообще в планах делать семейные постановки, на которые люди смогут приходить с детьми.

- Спасибо за интересную беседу!