Легендарной Бибигуль Тулегеновой вручили орден "Бейбітшілік пен келісім"

Митрополит вручил народной артистке СССР — выдающейся казахстанской певице Бибигуль Тулегеновой орден "Бейбітшілік пен келісім", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на abainewskz.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил народную артистку СССР и героиню социалистического труда — Бибигуль Тулегенову. Вместе с ним на встречу прибыли епископ Уральский и Атырауский Вианор, секретарь казахстанского митрополичьего округа, регент митрополичьего хора и заслуженный деятель искусств РФ, член патриаршего совета по развитию церковного пения Олег Овчинников.

Как сообщается на сайте митрополичьего округа, глава православной церкви и Бибигуль Тулегенова обменялись поздравлениями с новым 2024 годом.

"Митрополит рассказал народной артистке о жизни казахстанского митрополичьего округа, реализации церковных духовно-просветительских, культурных и социально-благотворительных проектов. Иерарх подчеркнул, что православная церковь вносит вклад в укрепление культуры страны, проводит большую работу по восстановлению порушенных святынь, и прививает любовь к родине у подрастающего поколения", — говорится в сообщении.

В рамках своего визита митрополит вручил народной артистке высшую награду Православной церкви Казахстана — орден "Бейбітшілік пен келісім" (мир и согласие) за выдающийся вклад в развитие казахстанской культуры и искусства, укрепление межнационального согласия и дружбы.

"Собеседники подчеркнули, что многонациональный и многоконфессиональный казахстанский народ представляет собой единую большую семью, которая сформировалась, пройдя через годы испытаний в прошлом веке и наслаждается радостью своих свершений в XXI веке", — отмечается на сайте.

Бибигуль Тулегенова считает, что важно духовно-нравственное и интеллектуальное просвещение народа, а также сближение людей различных национальностей и вероисповеданий путём развития диалога между культурами.

"В завершение тёплой встречи они пожелали друг другу здоровья и благополучия. Митрополит Александр поздравил народную артистку и её родных и близких с праздником Мира и Божией любви — Рождеством Христовым", — добавили в пресс-службе митрополичьего округа.

Отметим, что в середине декабря прошлого года Митрополит Александр в аналогичном формате встретился с выдающимся литератором и известным общественным деятелем Олжасом Сулейменовым, вручив ему такой же высокий орден "Бейбітшілік пен келісім".