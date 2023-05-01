Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню

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Культовый казахстанский вокально-инструментальный ансамбль "Дос-Мукасан", на чьих песнях выросли несколько поколений, порадовала поклонников новой песней "Алматым", передаёт BaigeNews.kz.

Легендарный музыкальный коллектив посвятил свою новую композицию любимому городу — Алматы. В клипе артисты показали любовь к родине, единство народа, а также уважения к истории родного города. Главную роль в сюжетной линии сыграл Виктор Королёв – актер театра имени М. Лермонтова.

Напомним, "Дос-Мукасан" — советско-казахский вокально-инструментальный ансамбль, созданный студентами Казахского политехнического института в 1967 году в Алма-Ате. Основателями ансамбля и его первыми исполнителями были Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Хамит Санбаев, Александр Литвинов (название ансамбля происходило от сокращения имён участников: "Дос" — лидер ансамбля Досым Сулеев, "Му" — Мурат Кусаинов, "Ка" — Камит Санбаев, "Сан" — Саня (Александр) Литвинов. Вот уже больше 50 лет их песни звучат практически на всех тоях в Казахстане.