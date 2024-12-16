16 декабря свой день рождения отмечает легендарная оперная певица, актриса, педагог Бибигуль Тулегенова. В этом году народной артистке, кавалеру ордена "Отан" исполняется 95 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мининстерства культуры и информации РК.

В день рождения Бибигуль Тулегеновой аким города Алматы Ерболат Досаев зачитал поздравительное письмо от имени Президента Касым-Жомарта Токаева.

В своем письме Глава государства подчеркнул уникальность и выдающийся вклад БибигульТулегеновой в развитие национальной культуры Казахстана, отметив, что её творчество вдохновляет поколения и служит символом гордости.

"Долгий и плодотворный творческий путь возвел Вас на вершины признания. Вы оставили богатое наследие в золотом фонде нашей страны и воспитали талантливых, достойных учеников. Ваш огромный труд отмечен высокими государственными наградами, почетными званиями и особенными знаками отличия, что является признанием Ваших заслуг", - сказано в поздравлении Главы государства.

В свою очередь Бибигуль Тулегенова выразила слова благодарности за теплые пожелания и поздравила всех казахстанцев с Днем Независимости.

21 декабря в 15:00 во Дворце Республики состоится торжественный концерт в честь 95-летия Бибигуль Тулегеновой.

В программе прозвучат величайшие произведения классической и казахской музыки в исполнении выдающихся артистов, для которых творчество Бибигуль Ахметовны стало вдохновением и путеводной звездой.

Отметим, в рамках юбилея легендарной певицы по Казахстану проведено порядка 150 мероприятий: концерты, выставки, музыкальные вечера, круглые столы и конференции.

Напомним, трогательное послание в соцсетях для Бибигуль Ахметовны оставил всемирно известный певец Димаш Кудайберген.